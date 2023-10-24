Израиль ударил по пусковым установкам противотанковых ракет и постам ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных действий нанесла удары по пусковым установкам противотанковых ракет и наблюдательным постам палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в официальном Telegram-канале.

«Танки, вертолеты и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары», — отмечается в публикации.

Вместе с тем, вертолеты и истребители израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли удары по террористической инфраструктуре в многоэтажном сооружении, а также по дополнительной противотанковой инфраструктуре.

«В ходе операции ЦАХАЛ ликвидировал несколько террористов ХАМАС в секторе Газа», — указывается в материале.

Ранее армия обороны Израиля нанесла удар по военному комплексу и наблюдательному посту Хезболлы в Ливане. Также 23 октября израильские дроны нанесли удары по объектам в Ливане. Как заявили в Армии обороны Израиля, удары по Ливану наносятся «в ответ на деятельность террористических ячеек».

Ранее Израиль сообщил о сотнях задержанных палестинцев на Западном берегу Иордана.