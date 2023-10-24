Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль ударил по пусковым установкам противотанковых ракет и постам ХАМАС

ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам противотанковых ракет и постам ХАМАС

close
100%
Violeta Santos Moura/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных действий нанесла удары по пусковым установкам противотанковых ракет и наблюдательным постам палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в официальном Telegram-канале.

«Танки, вертолеты и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары», — отмечается в публикации.

Вместе с тем, вертолеты и истребители израильских военно-воздушных сил (ВВС) нанесли удары по террористической инфраструктуре в многоэтажном сооружении, а также по дополнительной противотанковой инфраструктуре.

«В ходе операции ЦАХАЛ ликвидировал несколько террористов ХАМАС в секторе Газа», — указывается в материале.

Ранее армия обороны Израиля нанесла удар по военному комплексу и наблюдательному посту Хезболлы в Ливане. Также 23 октября израильские дроны нанесли удары по объектам в Ливане. Как заявили в Армии обороны Израиля, удары по Ливану наносятся «в ответ на деятельность террористических ячеек».

Ранее Израиль сообщил о сотнях задержанных палестинцев на Западном берегу Иордана.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий