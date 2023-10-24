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Боевикам ХАМАС обещали квартиру и деньги за каждого заложника

JPost: боевикам ХАМАС пообещали дать квартиру и $10 тысяч за каждого заложника

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Majdi Fathi/Global Look Press

Боевикам радикального палестинского движения ХАМАС пообещали денежное награждение в размере $10 тыс. и квартиру за каждого приведенного заложника. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post, которая опубликовала кадры допросов задержанных представителей движения.

Служба общей безопасности Израиля и полиция допросили шестерых боевиков ХАМАС, которые атаковали страну 7 октября. Выяснилось, что у боевиков был различный опыт.

Израильские военные заявили, что всем боевикам давали инструкции ликвидировать и похищать граждан Израиля, в том числе пожилых, женщин и детей. Помимо похищений, членам ХАМАС приказали удерживать занятые позиции, пишет газета.

Боевики также рассказали, что использовали дым. Так они могли легче заставить мирных жителей покинуть свои укрытия, отметило издание. Часто людей использовали в качестве живого щита.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 23 октября сообщил, что, по последним данным, в секторе Газа удерживают не менее 222 заложников.

Представитель боевого крыла группировки Абу Убайда говорил, что заложников у сторонников движения порядка 200–250. Известно, что как минимум один из них — гражданин России.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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