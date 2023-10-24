ЦАХАЛ поразил военный комплекс и наблюдательный пост «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о нанесении удара «по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации «Хезболла». Среди них военный комплекс, военный пост и наблюдательный пункт, используемый «Хезболлой», — говорится в сообщении израильских военных.

ЦАХАЛ указал, что удары были нанесены в ответ на пуски нескольких видов ракет (включая противотанковые) с территории Ливана в понедельник.

К сообщению была прикреплена видеозапись ударов по Ливану.

Также 23 октября израильские дроны нанесли удары по объектам в Ливане. Как заявили в Армии обороны Израиля, удары по Ливану наносятся «в ответ на деятельность террористических ячеек».

Накануне ЦАХАЛ также нанес удары по наблюдательному посту базирующейся в Ливане вооруженной группировки «Хезболла».

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после беспрецедентного нападения ХАМАС на Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в Ливане сообщили, что не хотят войны с Израилем.