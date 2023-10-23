В ХАМАС объявили об обстреле израильской Беэр-Шевы

Боевое крыло движения ХАМАС, группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», сообщило о ракетном обстреле города Беэр-Шева. Об этом говорится в заявлении группировки, которое приводит ТАСС.

В заявлении группировки указано, что удар был нанесен в ответ на атаки Израиля против мирных палестинцев.

Обмен ударами между израильской армией и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда боевики последнего обстреляли южные районы Израиля, после чего вторглись на его территорию и захватили свыше 200 заложников. После этого ЦАХАЛ начал операцию возмездия.

До этого стало известно, что Израиль откажется от наземной операции, если ХАМАС «безоговорочно сдастся» и освободит заложников. NYT со ссылкой на источники сообщила, что операция уже неоднократно откладывалась из-за переговоров о судьбе пленных. По данным американских СМИ, к переносу операции призывает администрация Джо Байдена, а Al Jazeera утверждает, что Израиль согласился выполнить эту просьбу. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле назвали число попавших в плен сторонников ХАМАС.