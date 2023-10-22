Президент Израиля: у проникших в страну членов ХАМАС были инструкции по созданию химоружия

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил в интервью телеканалу Sky News, что у проникших в страну членов палестинского движения ХАМАС были при себе инструкции по изготовлению химического оружия.

«Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на данные инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом», — сказал он.

Как указал телеканал, проверить утверждения израильского президента не удалось.

До этого обозреватель американского журнала National Interest Карлос Роа заявил, что ХАМАС нанес удар, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.