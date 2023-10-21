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В ХАМАС заявили, что планируют освободить заложников

Боевое крыло ХАМАС заявило о намерении освободить в воскресенье еще 2 заложников

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Majdi Fathi/Global Look Press

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила о намерении освободить в воскресенье еще двоих человек, взятых в заложники во время нападения на Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель группировки Абу Убайды подчеркнул, что они готовы освободить 22 октября двух заключенных женщин. Это будет сделано за счет тех же процедур, которые применялись при освобождении двух заложниц накануне.

Представитель ХАМАС Гази Хамад сообщил в интервью Би-би-си, что при освобождении из плена гражданок США большую роль сыграл Катар.

По данным израильских властей, в плену ХАМАС находятся 203 человека, причем многие из них — граждане иностранных государств. Представитель боевого крыла группировки Абу Убайда говорил, что заложников у сторонников движения порядка 200–250. Известно, что как минимум один из них — гражданин России.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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