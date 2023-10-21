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ВСУ обстреляли за сутки три населенных пункта ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район в ДНР

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Gleb Garanich/Reuters

В Донецкой народной республике вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли Донецк, Макееву и Ясиноватский район. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Пресс-служба отметила, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 мм за десять минут.

До этого советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщал, что ВСУ применили химическое оружие при обстрелах российских позиций в ДНР.

В июне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко тоже заявлял, что ВСУ нанесли удар по позициям российских войск в районе города Соледар в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. А в феврале врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что командиры частей ВС РФ сообщали о неоднократном сбрасывании с беспилотников ядовитых веществ.

Ранее украинские военные выпустили по семи районам Белгородской области 110 боеприпасов.

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