Российские военные без особых усилий выбивают западную бронетехнику и вынуждают украинские войска переходить на иную, но не совсем выгодную тактику. Об этом пишет Modern Diplomacy.

По данным портала, техника США плохо проявила себя на Украине, европейские бронетранспортеры и другие виды техники оказались хорошими целями для российской артиллерии, истребителей с противотанковыми ракетами, дронов «Ланцет» и мин.

В материале говорится, что в качестве альтернативы применению слабой западной техники Вооруженные силы Украины начали применять тактику пехотных атак без поддержки боевых машин. Так, украинские военные переходят на передовую и на рассвете начинают наступление, зачастую используя гражданские автомобили. Однако и это стало неудачным решением, отметили авторы статьи.

В MD указали, что Украина заплатила достаточно высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию «мясных штурмов».

На прошлой неделе обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан заявлял, что западные политики загнали украинцев в мясорубку из-за жажды власти.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.