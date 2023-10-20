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Экс-сотрудник ЦРУ заявил о начале наступления ВС РФ на фоне проблем Украины

Экс-агент ЦРУ Джонсон: наступление армии России серьезно ударит по Украине

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Reuters

Вооруженные силы РФ начали переходить в наступление в зоне специальной военной операции (СВО), пока у украинской армии накапливается все больше проблем. Такое заявление в интервью для YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Как сказал эксперт, помощь со стороны западных стран представляет для Киева критически важный фактор. Однако в ближайшее время поддержка будет идти на спад, указал он.

«Пока есть слабенький поток, они попытаются так или иначе держаться. Но это не остановит продвижения русских. Как вы знаете, те перешли в наступление», — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной также может повлиять на объемы поставляемых на Украину вооружений. По словам экс-агента американских спецслужб, ситуация на Ближнем Востоке серьезно отвлекла на себя внимание международного сообщества.

В частности, правительство США решило перебросить свою 101-ю воздушно-десантную дивизию из Румынии в Иорданию. В то же время Вашингтон направил несколько истребителей F-16 и других самолетов на свои военные базы, расположенные в регионе.

Джонсон подчеркнул, что принятые американскими властями меры были «очень быстрыми и решительными». В случае с украинским кризисом США подобного не делали, подытожил эксперт.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о наигранной уверенности президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки со стороны Запада.

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Операция на Украине
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