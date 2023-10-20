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Украинские военные выпустили по семи районам Белгородской области 110 боеприпасов

Гладков: ВСУ выпустили по семи районам Белгородской области 110 боеприпасов

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Антон Вергун/РИА Новости

Украинские военные за 19 октября выпустили 110 боеприпасов по семи районам Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в четверг зафиксировали обстрелы в приграничных муниципалитетах из разного вида вооружения, включая два самодельных взрывных устройства, которые сбросили с дрона.

Три украинских беспилотника российские военные сбили системой ПВО в Белгородском районе. За отчетный день пострадавших не было, но в одном домовладении были разрушения. Также от ударов пострадала линия электропередачи (ЛЭП).

По селу Журавлевка украинские военные выпустили один артиллерийский снаряд, а по селу Нехотеевка — шесть. Пострадавших и разрушений не было. Российские ПВО сбили по одному беспилотнику над селами Никольское, Ястребово и Варваровка.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера ВСУ сбросили два самодельных взрывных устройства. По окраинам хутора Лозовая Рудка и села Богун-Городок выпустили 11 минометных снарядов. В Валуйском горокруге из ствольной артиллерии 32 раза обстреляли село Карабаново, отметил Гладков. В результате обстрела в одном частном доме выбиты окна и повреждены ЛЭП. В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщал, что ВСУ применили химическое оружие при обстрелах российских позиций в ДНР.

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