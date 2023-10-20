Новая российская гаубица прошла госиспытания

Новая российская гаубица «Коалиция-СВ» прошла госиспытания технических характеристик и готова к серийному производству. Об этом сообщается на сайте государственной корпорации «Ростех».

Отличительной чертой установки называют высокий уровень автоматизации — ее экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно осуществляет управление.

«Самоходная гаубица «Коалиция-СВ» – это не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии. Фактически это боевой робот», — подчеркнул директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Задачей гаубицы называют уничтожение минометных расчетов, а также средств противоракетной и противовоздушной обороны.

До этого «Ростех» завершил госиспытания первой российской колесной гаубицы «Мальва».

Как заверили в компании, новая модель гаубицы более маневренна по сравнению с артиллерийскими установками на гусеничном ходу, при этом она имеет больше технических ресурсов, эксплуатация также обходится дешевле.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.