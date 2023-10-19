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Власти Палестины выступили против эвакуации из сектора Газа

Президент Палестины Аббас выступил против эвакуации из сектора Газа

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Mohammed Al-Masri /Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас выступил против эвакуации палестинцев из сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге, трансляция которого велась на видеохостинге YouTube.

«Он не хочет, чтобы палестинцы покидали свою землю», — отметил чиновник.

По словам Миллера, Аббас не одинок в своем протесте. К нему присоединилось несколько ближневосточных лидеров

«Поэтому США сосредоточились на работе по созданию зон безопасности внутри палестинского анклава», — указал представитель американской администрации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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