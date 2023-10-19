Стало известно о ликвидации командующего палестинскими силами нацбезопасности Джихада Мухейзена

Появились сообщения о том, что командующего палестинскими силами национальной безопасности Джихада Мухайзена ликвидировали вместе с членами семьи в результате нападения на его дом в районе Шейх Радван на севере сектора Газа. Об этом рассказало в Telegram-канале издание YnetNews.

До этого бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операцию по очистке территорий вокруг сектора Газа от боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, этот район все еще остается зоной военных действий.

Он добавил, что за последние сутки израильские военные проводили ограниченные операции на территории сектора Газа с целью сбора данных о местонахождении заложников, удерживаемых радикалами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа. Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.