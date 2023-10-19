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Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

Дрон США Global Hawk подал сигнал тревоги рядом с Крымом на пути к базе НАТО

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Reuters

Американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над акваторией Черного моря недалеко от Крыма. Об этом свидетельствуют данные сайта FlightRadar24.

Отмечается, что после сигнала о потере связи дрон начал быстро отдаляться от Крыма и взял курс на одну из баз НАТО.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные FlightRadar24 сообщало, что американский беспилотник Global Hawk при приближении российского истребителя Су-27 над акваторией Черного моря резко повернул в сторону Сицилии. Он вылетел с базы в Сицилии 14 октября около 7:30 мск и оказался в районе центральной части Черного моря примерно через три с половиной часа.

В августе Минобороны РФ также фиксировало над акваторией Черного моря беспилотники ВВС США. Россия поднимала два истребителя над Черным морем из-за американских дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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