В ГД назвали причину патрулирования Черного моря истребителями с «Кинжалами»

Патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с ракетами «Кинжал» необходимо из-за провокаций со стороны западных стран. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он отметил, что верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин принял «абсолютно правильное решение». Парламентарий напомнил о провокационных действиях со стороны стран блока НАТО и «в первую очередь США», в водах Черного моря.

«Необходимость патрулирования на постоянной основе над нейтральными водами <…> назрела», — отметил Швыткин.

По его словам, дальность ракеты «Кинжал» достигает двух тысяч километров, а скорость стрельбы — более четырех тысяч метров в секунду. Депутат обратил внимание, что такие серьезные тактические характеристики должны отрезвить «горячие головы» политиков стран Североатлантического альянса.

18 октября президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал МиГ-31 самым скоростным истребителем-перехватчиком в мире.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.