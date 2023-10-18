Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ГД назвали причину патрулирования Черного моря истребителями с «Кинжалами»

Депутат Швыткин: патрулирование Черного моря требуется из-за провокаций НАТО

close
100%
Государственная Дума

Патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с ракетами «Кинжал» необходимо из-за провокаций со стороны западных стран. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он отметил, что верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин принял «абсолютно правильное решение». Парламентарий напомнил о провокационных действиях со стороны стран блока НАТО и «в первую очередь США», в водах Черного моря.

«Необходимость патрулирования на постоянной основе над нейтральными водами <…> назрела», — отметил Швыткин.

По его словам, дальность ракеты «Кинжал» достигает двух тысяч километров, а скорость стрельбы — более четырех тысяч метров в секунду. Депутат обратил внимание, что такие серьезные тактические характеристики должны отрезвить «горячие головы» политиков стран Североатлантического альянса.

18 октября президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал МиГ-31 самым скоростным истребителем-перехватчиком в мире.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий