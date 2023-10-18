Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Сообщают о взрывах в Харькове», — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе начались перебои со светом.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, утром 18 октября воздушная тревога объявлялась в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Кроме того, сообщалось о взрывах в городе Днепр.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.