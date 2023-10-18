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Минобороны продемонстрировало борьбу против укрепленных пунктов ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ в районе Никольского

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Никольского.

На кадрах виден укрепленный пункт обороны украинской армии, а также укрытое маскировочной сетью артиллерийское орудие, которое ведет огонь в сторону российских войск.

Оператор БПЛА подвел свой беспилотник поближе и завис над орудием. После чего дрон провел сброс двух снарядов — гранат РГД-5 — на позицию орудия.

После удачных попаданий оператор увел беспилотник на безопасное расстояние.

Ранее руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили до 115 человек личного состава Вооруженных сил Украины и подавили до 20 артиллерийских расчетов противника.

В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества подразделениями группировки при содействии артиллерии и штурмовой и армейской авиации было нанесено огневое поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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