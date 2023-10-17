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Передовая группа Байдена посетила поселения в секторе Газа на границе с Израилем

Times of Israel: передовая группа Байдена посетила поселения в секторе Газа

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Elizabeth Frantz/Reuters

Передовая группа президента США Джо Байдена посетила приграничные поселения в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

Группа въехала на бронетехнике Государственного департамента и посольства США в районы около сектора Газа, где 7 октября боевики ХАМАС напали на израильтян.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о состоянии войны в стране.

Ответная операция Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей стало уничтожение ХАМАС. ВВС страны нанесли удары по сотням объектов в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции.

Ранее Джо Байден сообщал о намерении запросить у конгресса военную помощь Израилю и Украине на более чем $2 млрд.

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