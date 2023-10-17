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В ДНР спрогнозировали сокращение поставок оружия украинским военным из-за Израиля

Пушилин допустил, что поставки оружия ВСУ сократятся из-за Ближнего Востока

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке могла бы сказаться на поставках вооружения и техники Украине, но в столь короткие сроки Запад не прервет все поставки, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Об этом сообщается в эфире канала «Россия 24».

По словам главы ДНР, по данной ситуации не стоит испытывать иллюзий.

«Что касается украинской стороны, то здесь да, существенные изменения — они характерны… И, конечно же, это в свою очередь должно повлиять и на объемы поставок (вооружения и техники) в том числе», — пояснил Пушилин.

Как допустил глава региона, в дальнейшем, возможно, страны Запада поменяют акценты, перестав поставлять оружие Киеву.

Также Пушилин заметил, что ситуация с Украиной и кризисом стала отходить на второй план в информационной повестке.

При этом все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным во время спецоперации на Украине, будут реализованы, заключил глава ДНР.

До этого в ДНР рассказали о продвижении российских бойцов к северо-западу от Авдеевки.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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