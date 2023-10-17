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В Кремле рассказали о мирной инициативе Путина по палестино-израильскому конфликту

Песков: Путин пока не выступал с мирной инициативой по войне в Израиле

Президент России Владимир Путин пока не выступал с мирной инициативой по поводу палестино-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, инициативу сперва надо проработать. Он пояснил, что «с инициативой ради инициативы не выступают». Поэтому инициатива должна нести практическую пользу и должна помочь урегулировать конфликт, считает Песков. Он заявил, что для начала нужно помочь странам выйти из состояния горячей войны.

При этом он отметил, что то, что происходит между Израилем и Палестиной — застарелый конфликт и результат пренебрежительного отношения стран к процессу ближневосточного урегулирования.

14 октября Россия внесла в Совбез ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту. В ней осуждаются удары по сектору Газа и стороны призываются к прекращению огня. Россия считает, что ее проект резолюции лучше отвечает гуманитарным потребностям населения Газы, чем аналогичный бразильский документ.

Однако против российского проекта проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. За проект — Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пояснила отказ США поддержать резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа тем, что в документе не содержалось осуждения действий ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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Война в Израиле
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