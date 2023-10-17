В США разрабатывают закон, разрешающий отправлять войска в Израиль

Глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сообщил CNN, что палата представителей Соединенных Штатов создает законопроект, позволяющий использовать армию США в случае эскалации военного конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС до более масштабной войны с Ираном.

Маккол выразил надежду, что ему «никогда не придется подписывать этот законопроект».

«Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется», — указал он.

Конгрессмен отметил, что в проекте, скорее всего, Иран не будет упоминаться в качестве государства, а только его «прокси — ХАМАС, «Хезболла», шиитские ополченцы, поддерживаемые Ираном». При этом Маккол подчеркнул, что если иранская армия будет участвовать в конфликте, то придется добавить в проект и целое государство.

До этого постоянный представитель Палестины Рияд Мансур на заседании Совета безопасности ООН сообщил, что более 1 миллиона палестинцев покинули свои дома в секторе Газа с начала нанесения ударов Израилем по анклаву.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.