Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США разрабатывают закон, разрешающий отправлять войска в Израиль

В конгрессе создадут закон о применении США армии при войне Израиля с Ираном

close
100%
Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сообщил CNN, что палата представителей Соединенных Штатов создает законопроект, позволяющий использовать армию США в случае эскалации военного конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС до более масштабной войны с Ираном.

Маккол выразил надежду, что ему «никогда не придется подписывать этот законопроект».

«Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется», — указал он.

Конгрессмен отметил, что в проекте, скорее всего, Иран не будет упоминаться в качестве государства, а только его «прокси — ХАМАС, «Хезболла», шиитские ополченцы, поддерживаемые Ираном». При этом Маккол подчеркнул, что если иранская армия будет участвовать в конфликте, то придется добавить в проект и целое государство.

До этого постоянный представитель Палестины Рияд Мансур на заседании Совета безопасности ООН сообщил, что более 1 миллиона палестинцев покинули свои дома в секторе Газа с начала нанесения ударов Израилем по анклаву.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий