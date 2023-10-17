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В МИД заявили, что украинские атаки на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада

Дипломат Воронцов: атаки Киева на ЗАЭС были невозможны без поддержки Запада

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что постоянные попытки нападения украинских властей на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) стали возможными благодаря поддержке стран Запада. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление дипломата на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

По словам Воронцова, безрассудные действия Киева на ЗАЭС были бы невозможны без постоянной политической поддержки, оказываемой западными странами. Именно Запад, сказал дипломат, внушает украинским властям ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые и новые авантюры.

Воронцов отметил, что с июля 2022 года город Энергодар подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что сейчас почти ежедневно в районе АЭС нейтрализуются многочисленные украинские дроны.

Ранее сообщалось, что директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников назвал терроризмом планы Киева и Лондона организовать диверсии на Запорожской АЭС.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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