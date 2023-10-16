Шойгу заявил о безуспешных попытках наступления ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать, но ни на одном направлении не могут достичь успеха. Об этом министр сообщил в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина и главами силовых ведомств.

Шойгу подчеркнул, что на всех направлениях в зоне спецоперации российские силы выстроили глубоко эшелонированную оборону.

Глава Минобороны оценил обстановку в зоне СВО как устойчивую и уверенную.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая, ВСУ не добились никаких результатов в ходе их контрнаступления, но понесли огромные потери — примерно восемь к одному.

Несколькими днями ранее украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец заявила, что российская армия неожиданно для украинской армии начала наступление по всей линии фронта. Она выразила мнение, что российская сторона хочет «сковать ВСУ», чтобы они не смогли перемещать свои резервы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.