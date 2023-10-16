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Российские системы ПВО сбили три украинских самолета под Херсоном и Днепропетровском

Силы ПВО сбили два МиГ-29 и Су-25 ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях

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militarizm.su

Российские системы ПВО в течение суток сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, в течение суток системы ПВО перехватили два снаряда ракетной системы залпового огня HIMARS и 31 беспилотный летательный аппарат в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской области.

МиГ-29 — советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, созданный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна.

Су-25 — советский штурмовик, создан в 1980-х годах. Он предназначен для круглосуточной поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами при любой погоде.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили до 65 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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