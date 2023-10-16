В ХАМАС заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Боевое крыло ХАМАС «Бригады Изз Эд-Дина Аль-Кассама» заявило, что нанесло ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС.

В организации подчеркнули, что ракетный удар стал «ответом на преступления против мирных палестинцев».

До этого член Политбюро движения ХАМАС Иззат ар-Ришк вслед за израильскими властями опроверг сообщение о перемирии.

Reuters со ссылкой на администрацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщало, что сообщения о гуманитарном перемирии между Израилем и сектором Газа ради вывода иностранцев с палестинской территории не соответствуют действительности.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.