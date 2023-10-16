В городе Днепре произошли взрывы

В городе Днепр (ранее известном как Днепропетровск) произошла серия взрывов, об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как указано в последних данных украинских ресурсов, в 00:40 по московскому времени была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

15 октября в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв.

В этот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении 27 украинских беспилотников за минувшую ночь. Из них 18 были перехвачены в небе над Курской областью, еще два — над Белгородской областью. По имеющейся информации, пострадавших в результате массированной атаки нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

14 октября произошли взрывы в Херсоне.

13 октября в Днепропетровской области на востоке Украины произошел взрыв.

До этого мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявлял о взрывах и воздушной тревоге в городе.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.