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В городе Днепре произошли взрывы

В Днепре произошли взрывы, сирены звучат в семи регионах Украины

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JShadab1/Twitter

В городе Днепр (ранее известном как Днепропетровск) произошла серия взрывов, об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как указано в последних данных украинских ресурсов, в 00:40 по московскому времени была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

15 октября в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв.

В этот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении 27 украинских беспилотников за минувшую ночь. Из них 18 были перехвачены в небе над Курской областью, еще два — над Белгородской областью. По имеющейся информации, пострадавших в результате массированной атаки нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

14 октября произошли взрывы в Херсоне.

13 октября в Днепропетровской области на востоке Украины произошел взрыв.

До этого мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявлял о взрывах и воздушной тревоге в городе.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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