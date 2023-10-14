Американские и японские военные начали проведение масштабных учений

Япония и Соединенные Штаты 13 октября начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии. Об этом сообщает канал NHK.

Кроме того, учения стартовали на северном острове Хоккайдо.

Японские и американские военные намерены отработать оборону удаленных островов.

По информации телеканала, маневры с участием сухопутных сил самообороны Японии и морской пехоты США будут идти до конца октября.

В масштабных учениях примет участие 6,4 тыс. человек. Открытие учений состоялось в городе Кумамото.

«Эти учения напрямую связаны с безопасностью Японии и Индо-Тихоокеанского региона», — подчеркнул командующий западной армией сухопутных сил самообороны Японии Тосикадзу Яманэ.

Во время данных учений американские военные впервые развернутся на острове Исигаки на Окинаве, находящемся по соседству с Тайванем.

До этого стало известно, что НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.