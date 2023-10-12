В ХАМАС сообщили, что наносят обстрелы по кибуцу Яд-Мордехай

В бригаде «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) сообщили, что наносят ракетные обстрелы по кибуцу Яд-Мордехай на юге Израиля, передает РИА Новости.

«Бригады «Аль-Кассам» обстреливают ракетными залпами скопления противника в Яд-Мордехай», — утверждается в заявлении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл с визитом в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта, выразил мнение, что ни одна страна не должна контактировать с палестинским движением ХАМАС, а делающие это должны подвергнуться санкциям.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.