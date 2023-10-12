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Украинские военные сообщили о повреждении складов в портовой зоне Одесской области

ВСУ сообщили о повреждениях в портовой зоне Одесской области

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Shutterstock

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале сообщило о повреждениях складских помещений в портовой зоне Одесской области.

По информации украинских военных, пострадала припортовая инфраструктура Подунавья. Все возникшие пожары были оперативно потушены.

«Повреждены складские строения в припортовой зоне на юге Одесской области», — говорится в сообщении.

До этого глава областной администрации Олег Кипер сообщал, что в Одесской области в ночь на 6 октября произошли взрывы, в результате которых припортовая инфраструктура получила повреждения.

По его словам, от взрывов загорелись девять грузовых автомобилей. Однако к утру пожар уже удалось ликвидировать.

Власти и очевидцы ранее также сообщали о взрывах в Измаильском районе на юге Одесской области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о слышимых в городе взрывах.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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