В Госдуме прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны

Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА Новости назвал кадровые решения по замене заместителей министра обороны России закономерными .

«Современность диктует свои правила игры, чтобы без раскачки мгновенно реагировать на вызовы, а порой работать на их упреждение, нужна слаженная командная работа», — сказал он.

Шеремет отметил, что любой руководитель высокого уровня заходит на пост со своими не раз доказавшими эффективность грамотными управленцами, которые способны справиться с непростыми задачами, поставленными перед ведомством.

Президент России Владимир Путин 17 июня освободил от должности первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, заместителей — Павла Попова, Николая Панкова и Татьяну Шевцову, Павла Попова. Первым замминистра обороны Путин назначил Леонида Горнина, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву — заместителями министра.

В мае президент России уволил Сергея Шойгу с поста министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета Безопасности. Минобороны возглавил Андрей Белоусов, до этого занимавший должность первого заместителя председателя правительства страны.

Ранее в России утвердили структуру федеральных органов исполнительной власти.