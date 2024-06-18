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Кандидат в генсеки НАТО готов разрешить Венгрии не поддерживать Украину

FT: премьер Рютте на посту генсека НАТО позволит Венгрии не поддерживать Киев

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что если он займет пост генерального секретаря НАТО, Будапешт получит право на отказ от участия в деятельности организации за пределами его территории в поддержку Украины. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

12 июня Орбан на пресс-конференции с действующим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что участие в действиях альянса за пределами границ стран-участниц должно быть добровольным.

По данным FT, кандидатуру Рютте на пост следующего генсека Североатлантического альянса в настоящее время поддерживают 29 из 32 стран-членов, но позиция Орбана может ему помешать. Известно, что вечером 17 июня Рютте и Орбан провели встречу в кулуарах во время ужина лидеров Европейского союза в Брюсселе.

Пресс-секретарь Рютте сообщил, что у него с Орбаном получился «хороший разговор». Подчеркивается, что это вселило надежду на то, что Венгрия откажется от блокирования кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО.

Ранее Венгрию захотели исключить из «Бухарестской девятки» из-за Украины.

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