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Актер Базанов частично признал вину в разбое

Актер Базанов признался в разбое, но отверг обвинение в убийстве

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Актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов признался в разбое, однако отверг обвинение в убийстве организованной группой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Следствие утяжелило всем фигурантам уголовного дела обвинение, вменяя им в том числе убийство.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Базанова и других фигурантов, помимо убийства, предъявлено обвинение в разбое», — отметил собеседник агентства.

В правоохранительных органах также заявили об аресте по уголовному делу четвертого фигуранта — Хайдарова С.С. Источник добавил, что один из фигурантов уголовного дела дал в отношении актера признательные показания и назвал его организатором убийства организованной группой.

«Григорий Галустов назвал его организатором разбойного нападения и убийства», — добавили в правоохранительных органах.

До этого актер Иван Янковский, сыгравший главную роль в сериале «Слово пацана», рассказал, что обвиненного в тяжком преступлении Базанова пригласили в проект из-за его боксерских навыков.

Ранее критики назвали «Слово пацана» лучшим сериалом года.

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