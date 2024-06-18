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В КНДР заявили о готовности Москвы и Пхеньяна отразить любую агрессию

«Нодон синмун»: Россия и КНДР вместе могут отразить любую агрессию

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Валерий Мельников/РИА Новости

Россия и КНДР вместе могут отразить любую агрессию. Об этом написали в статье северокорейской газеты «Нодон синмун».

Журналисты отметили, что традиции дружбы и единства Москвы и Пхеньяна укрепляются. Помимо борьбы с агрессией, страны смогут предотвращать вражеские амбиции господства и гарантировать мирную жизнь и развитие народов двух стран, подчеркнули авторы статьи.

Издание уточнило, что страны Запада создали угрозы ядерной войны и стремятся к гегемонии на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Авторы добавили, что народы Северной Кореи и России защищают самостоятельность, международную справедливость и мир.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Россию и КНДР связывают отношения дружбы и добрососедства, основанные на взаимном уважении и доверии. По его словам, Москва и Пхеньян способны добиться еще больших успехов в сотрудничестве, что положительно скажется на благосостоянии двух стран.

Отмечается, что российский лидер написал статью для «Нодон синмун» в преддверии своего визита в КНДР. В статье Путин подчеркнул, что Северная Корея является сторонником и единомышленником России.

Ранее в Белом доме пообещали следить за визитом Путина в КНДР.

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