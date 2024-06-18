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Путин пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость

Путин: Россия продолжит поддерживать народ КНДР в противостоянии с США

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Александр Казаков/РИА Новости

Россия будет поддерживать народ КНДР в противостоянии с США за право самостоятельно выбирать путь развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты «Нодон синмун» «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года», которая размещена на сайте Кремля.

«Россия поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право выбирать путь развития», — отмечается в статье.

Глава российского государства подчеркнул, что Северная Корея, несмотря на многолетнее давление, эффективно отстаивает свои интересы.

Путин также заявил, что российская сторона ценит поддержку КНДР в проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер отметил решимость КНДР в отстаивании общих приоритетов и взглядов на площадке ООН.

Владимир Путин написал статью для «Нодон синмун» в преддверии своего визита в КНДР.

Ранее в Белом доме пообещали следить за визитом Путина в КНДР.

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