Глава «Читай-города» оценил объем снятых с продаж книг с момента запрета ЛГБТ

Доля книг, снятых с продажи после запрета пропаганды и демонстрации несовершеннолетним ЛГБТ-контента («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), небольшая. Об этом в интервью РБК заявил глава объединенной розничной сети «Читай-город» — «Буквоед» Александр Брычкин.

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре прошлого года.

По словам Брычкина, в компании даже не изучали статистику того, сколько книг с упоминанием ЛГБТ было снято с продаж. Он подчеркнул, что «Читай-город» — «Буквоед» выполняет требования российского законодательства и идет навстречу поставщикам, если они считают целесообразным снять с продажи тот или иной контент.

Часть расходов на возврат снятых с продаж книг поставщикам компания несет сама и никаких компенсаций за это не получает. Однако эти расходы не критичны, заметил Брычкин.

Также бизнесмен рассказал, что спрос на книги авторов-иноагентов «Читай-город» — «Буквоед» специально не отслеживает. Задача сети, по его словам, состоит в том, чтобы в рамках законодательства обеспечить представление в магазинах того ассортимента, который предлагают поставщики и востребован клиентами.

Ранее сообщалось, что Кинопоиск оштрафован на 1,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ в «Супергерл».