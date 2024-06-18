Каждый второй россиянин испытывает потребность в развитии предпринимательских навыков

Более половины россиян (54,3%) отмечают, что испытывают потребность в развитии предпринимательских навыков. Это показало совместное исследование образовательной платформы «Нетология» и бизнес-навигатора на базе искусственного интеллекта GenGo, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

25,9% опрошенных считают, что развитие предпринимательских навыков необходимо для продвижения их бизнеса, 28,4% стремятся открыть свое дело.

Наиболее важным навыком для развития бизнеса, по мнению опрошенных, является умение управлять процессами и людьми — это отметили 77,8% респондентов. В топ-5 также вошли: умение рисковать, быть гибким и быстро принимать решения (71,3%); знание правовых и финансовых основ (51,9%); лидерские качества и умение убеждать (51,7%); знание маркетинговых инструментов (51,1%).

Практически каждого второго от развития предпринимательских навыков удерживает нехватка финансовых ресурсов — этот фактор выделили 45,5% респондентов. Каждому четвертому (22%) не хватает времени на развитие и обучение. 13,9% опрошенных не видят ценности в развитии предпринимательских навыков — им нравится работать в найме.

Подавляющее большинство россиян считают, что предпринимательству можно научиться — об этом заявили 85,9% респондентов. 67,3% опрошенных придерживаются мнения, что бизнес-навыки вырабатываются на практике, 59,9% рассчитывают на положительное влияние от взаимодействия с предпринимательским сообществом. Среди других популярных форматов обучения предпринимательству: вузы и бизнес-школы (43,4%), онлайн и офлайн-тренинги и курсы (35,9%), онлайн-университеты (27,7%). 11,5% респондентов считают, что предпринимателем нужно родиться.

«По итогам исследования мы отмечаем, что потребность аудитории в получении бизнес-навыков продолжает расти. Несмотря на то, что уход из найма в бизнес часто ассоциируется с прекращением обучения из-за отсутствия контроля руководства, мы видим, что большая часть предпринимателей чувствуют необходимость в получении новых знаний. В целом, сегодня отмечается рост интереса представителей как крупного, так и малого бизнеса к обучению. По нашим внутренним данным, 85% компаний в прошлом году проводили внутреннее обучение, причем — 30% обучающихся пришлось именно на руководителей и владельцев бизнеса. Думаю, что эта тенденция сохранится, предпринимателям, как и специалистам, важно актуализировать свои знания, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке», — прокомментировал Алексей Полехин, программный директор Нетологии.

Как отметил CEO GenGo Кирилл Попов, интересно, что около 86% респондентов считают, что ведению бизнеса можно научиться.

«По моему мнению, это, с одной стороны, связано с информационной средой, где постоянно говорят о том, что «предпринимателем может стать каждый». С другой — с феноменом «ошибки выжившего», когда люди видят только успешные предпринимательские кейсы, а основная часть айсберга остается скрыта. В то же время, при условии большого количества предложений на рынке бизнес-образования, сохраняются сложности с поиском действительно эффективных и доступных форматов. Системное развитие бизнес-навыков часто ассоциируется с длительным, сложным и дорогим процессом», — добавил он.

Ранее выяснилось, что большинство работающих россиян читают профессиональную литературу.