Дело сбежавшего с оглашения приговора экс-депутата Белоусова передали в суд

Дело бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова передали в Тверской суд Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, первый апелляционный суд признал законным решение Мосгорсуда, который направил в Тверской суд столицы уголовное дело сбежавшего с оглашения приговора экс-совладельца «Макфы», обвиняемого в получении взяток на 3,2 млрд рублей.

Мосгорсуд 3 августа 2022 года приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Теще Белоусова Маргарите Бутаковой назначили четыре года колонии условно с испытательным сроком на четыре года со штрафом 500 млн рублей.

Однако в декабре 2023 года Верховный суд России отменил приговор Белоусову. Дело отправили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

По версии следствия, Владимир Белоусов и его теща Маргарита Бутакова (главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат») входили в состав организованной преступной группы вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами. В период с 2010 по 2014 год они получили от представителей дорожно-строительного холдинга более 3 млрд рублей за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог.

Летом 2022 года Московский городской суд заочно приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. Бывшего депутата объявили в розыск, а экс-губернатора Челябинской области Юревича — в международный розыск.

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