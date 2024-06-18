Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: НАТО готовит наступление ВСУ в Харьковской области

Марочко: офицеры НАТО и Сырский планируют контрнаступление в Харьковской области

close
100%
Andrii Marienko/AP

Офицеры НАТО и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский готовят ударные группировки украинских войск, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, там просматривается тенденция к наращиванию сил и средств ВСУ, подготовка им ударных группировок.

«Вероятнее всего, замыслом командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с «контрнаступом-2023», но на локальном участке. Разработкой операции занимается непосредственно Сырский с участием офицеров НАТОвских штабов», — сказал Марочко.

До этого оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным «Линь» сообщил, что ВСУ стягивают технику на двух эшелонах обороны на Харьковском направлении, что может являться частью подготовки украинской армии к контрнаступлению.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами