Офицеры НАТО и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский готовят ударные группировки украинских войск, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, там просматривается тенденция к наращиванию сил и средств ВСУ, подготовка им ударных группировок.

«Вероятнее всего, замыслом командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с «контрнаступом-2023», но на локальном участке. Разработкой операции занимается непосредственно Сырский с участием офицеров НАТОвских штабов», — сказал Марочко.

До этого оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным «Линь» сообщил, что ВСУ стягивают технику на двух эшелонах обороны на Харьковском направлении, что может являться частью подготовки украинской армии к контрнаступлению.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.