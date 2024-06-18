В порт Одессы прибыли около 60 иностранных наемников, говорящих на французском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

«Местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трех катеров с иностранными наемниками. Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, этих наемников заметили в порту 9 июня.

«Иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и всячески избегают любых контактов с местным населением», — сказал подпольщик.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые французские военнослужащие на Украине, будь то инструкторы или наемники, представляют законную цель для российской армии.

В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных этой страны.

Ранее французский политик обвинил Макрона в намерении развязать войну с Россией.