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В подполье заявили о прибытии в порт Одессы около 60 наемников

РИА Новости: в Одессу прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке

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Nina Liashonok/Global Look Press

В порт Одессы прибыли около 60 иностранных наемников, говорящих на французском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

«Местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трех катеров с иностранными наемниками. Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, этих наемников заметили в порту 9 июня.

«Иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и всячески избегают любых контактов с местным населением», — сказал подпольщик.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые французские военнослужащие на Украине, будь то инструкторы или наемники, представляют законную цель для российской армии.

В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных этой страны.

Ранее французский политик обвинил Макрона в намерении развязать войну с Россией.

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