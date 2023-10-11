Глава Пентагона оценил способность США снабжать оружием Израиль и Украину

Правительство США «может и будет» оказывать военную поддержку Украине и Израилю. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил американский министр обороны Ллойд Остин, передает ТАСС.

В среду, 11 октября, в штаб-квартире НАТО состоялось очередное заседание контактной группы западных стран по поставкам вооружений на Украину. После завершения встречи глава Пентагона ответил на вопросы журналистов. При этом корреспонденты поинтересовались у руководителя ведомства, может ли снабжение Израиля военной техникой помешать отправке оружия в зону украинского конфликта.

«Что касается нашей способности продолжать поддерживать усилия по [отправке военной помощи] Украине, так и усилия по [отправке военной помощи] Израилю, то, безусловно, мы можем делать и то, и другое, и мы будем делать это», — сказал Остин.

Также во время мероприятия он анонсировал создание нескольких коалиций западных государств по оказанию помощи Киеву. Министр обороны уточнил, что США возглавят одну из коалиций по развитию собственных Воздушных сил Украины. По его словам, важным направлением работы станет передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.