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Россиянка, выгнавшая из кафе «голожопую гостью», заявила о своей правоте

Во Владикавказе женщина, выгнавшая девушку из-за шорт, заявила о своей правоте.

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Во Владикавказе женщина, которая выгнала девушку из кафе из-за коротких шорт и назвала ее «голожопой гостьей», заявила, что была права. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, женщина призналась, что сожалеет о том, в каком формате прошло общение с девушкой в шортах. По ее словам, реакция была обусловлена тем, что она является матерью.

«Обидно, что именно в таком формате, хотелось бы как-то по-человечески. Но это уже не один день и не два дня было. А я не хочу, чтобы мой ребенок это видел, поэтому как бы вот так. По законам совести, я считаю, что я права, а там люди как хотят, пусть так и думают», — заявила женщина, передает «Подъем».

Отмечается, что девушка, которую выгнали из заведения, является сотрудницей бара. Ее место работы расположено в том же торговом центре.

Инцидент произошел в торговом центре «Вертикаль». Девушка с подругами хотела посетить одно из заведений, однако местные выгнали ее из-за того, что на ней были слишком короткие шорты. Одна из женщин назвала ее «голожопым гостем» и попала на видео.

Ранее мужчина въехал на автомобиле в бар-ресторан, из которого его выгнали.

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