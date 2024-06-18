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Россиянам назвали самое безопасное место в автомобиле при ДТП

Автоэксперт Хайцеэр: у сидящего за водителем пассажира шансов выжить в ДТП больше

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Агентство «Москва»

В момент ДТП в автомобиле самое безопасное место располагается за водителем. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Дело в том, что находящийся за рулем человек машинально совершает действия, которыми он хочет обезопасить именно себя. Он будет маневрировать таким образом, чтобы удар пришелся в ту часть кузова, где его нет. Это инстинктивная реакция психики», — сказал Хайцеэр.

Правда, это не касается специальным образом натренированных водителей, которые возят важных персон. Они, наоборот, должны сделать все, чтобы сохранить жизнь находящихся с ними в машине людей, пояснил эксперт.

Некоторые автомобилисты убеждены, что при ДТП в наибольшей безопасности окажется пассажир, сидящий на заднем ряду посередине. Однако на таких местах ремень удерживает человека только в районе пояса, а в некоторых машинах его вовсе нет и при аварии пассажир может вылететь через лобовое стекло, но не факт, что выживет, сказал специалист.

«По поводу ремня, ко всем разговорам о том, что пассажир был не пристегнут, вылетел из машины и остался жив, я отношусь как к сказкам. Возможно, один из 50 человек, попавших в такую ситуацию, и отделался испугом, но остальные попали под машину или разбились при падении на асфальт», — пояснил Хайцеэр.

Ранее автоэксперт Шапарин назвал три правила защиты от теплового удара за рулем летом.

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