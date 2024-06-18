Месси назвал игрока, на которого больше всего злился во время матчей

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси раскрыл, на какого футболиста больше всего злился во время матчей. Его слова приводит AS.

«С Серхио Рамосом у нас было много ссор. Он был тем игроком, на которого я больше всего злился. После этого мы стали товарищами по команде, но в «эль класико» мы всегда ругались. Матчи «эль класико были очень напряженными», — заявил Месси.

Месси выступал за «Барселону», Рамос играл в «Реале». Позднее оба выступали за «ПСЖ».

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В текущем сезоне Месси провел в МЛС 15 матчей, забив 14 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Месси отказался от 1,4 миллиарда евро от клуба из Саудовской Аравии.