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Чиновников Минтранса пересадят на Lada Iskra

Минтранс РФ закупит автомобили Lada Aura и Iskra

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Минтранс России обсуждает с «АвтоВАЗом» возможность покупки автомобилей Lada Aura и Iskra. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Да. Первой же пойдет Aura, ну а Iskra пойдет вторым темпом в следующем году», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждает ли «АвтоВАЗ» возможность поставок автомобилей Lada для нужд Минтранса РФ.

По словам топ-менеджера, объем поставок будет зависеть от бюджетных ассигнований.

В июле 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

3 августа 2023 года президент России Владимир Путин также сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич».

Ранее сообщалось, что под брендом Xcite в России станут выпускать кроссовер Chery Tiggo 8.

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