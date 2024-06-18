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Экс-супруг Лерчек выписал блогершу из квартиры без ее ведома

Mash: бывший муж Лерчек Артем тайно выписал блогершу из квартиры до развода

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бизнесмен Артем Чекалин выписал бывшую супругу, блогершу Лерчек из квартиры до развода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал предполагает, что мужчина пытался сделать так, чтобы Чекалина не могла претендовать на недвижимость. Отмечается, что у бизнесмена осталась доля в 37,5% в семейном бизнесе «Би Фит» после развода. Однако на компании есть долг в размере 40 млн рублей, добавляет Mash.

О разводе Чекалиных стало известно в апреле 2024 года. Затем супруг подал иск к своей жене на 1,2 млрд рублей, но пара смогла договориться.

В конце мая сообщалось, что супруги подписали брачный договор. Об этом сообщила их общий адвокат Катя Гордон.

11 июня Лерчек официально развелась с мужем. Потом Чекалин в личном блоге поблагодарил бывшую жену за то, что она делала его «счастливым человеком». Блогер уверил, что их дети будут расти в счастье, заботе и любви. В браке пары родились двойняшки Алиса и Богдан, а также сын Лев.

Ранее вдова Пономаренко Анна рассказала о продаже квартиры из-за многомилионных долгов.

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