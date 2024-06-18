Путин во второй раз за год пообещал приехать на Камчатку

Президент России Владимир Путин заявил, что посетит Камчатский край, и вспомнил, что давно не посещал регион. Об этом сообщает ТАСС.

На Камчатку Путина пригласила одна из участниц встречи президента с дальневосточными специалистами.

«Давно не был на Камчатке, спасибо за приглашение, приеду», — ответил российский лидер.

Путин уже выражал в этом году желание посетить Камчатский край. В мае он встретился с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», одна из них была с Камчатки, и президент вспомнил, что в последний раз был в регионе осенью 2022 года. Он заявил, что обязательно приедет.

18 июня Путин посетил Якутию с рабочим визитом. У президента запланирована встреча с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Также Путин познакомится с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей региона.

Ранее Путин посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске.