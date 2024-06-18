Медведев предупредил Киев о плачевных последствиях отказа от предложений Путина

Граница санитарного пояса может установиться не в пользу Украины, если ее власти откажутся от предложений президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, если Киев не примет условия Москвы, то наступательные действия российских войск продолжатся, и где закончится граница санитарного пояса, о котором говорил Путин, пока сказать трудно. Он отметил, что все может сложится не в пользу Украины.

14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил об открытости России для диалога по самым сложным вопросам.