Бывших замминистра обороны Украины и замначальника генштаба ВСУ объявили в розыск

Бывших замминистра обороны Украины Петра Мехеда и замначальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Бокия объявили в розыск. Карточки с ними появились в базе розыска МВД РФ.

В карточке указано, что обоих разыскивают по статье УК РФ. Однако подробности не уточняются.

До этого СК РФ заочно предъявил обвинение Мехеду и Бокию. По данным ведомства, обвиняемые руководили так называемой антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе. Из-за их преступлений пострадали минимум 165 человек, а также оказались разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры. Сейчас следователи принимает меры к розыску и аресту мужчин.

Также СК заочно предъявил обвинение бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе Нацбанка Украины Степану Кубиву.

По данным ведомства, они принимали решение о начале АТО в Донбассе и финансировали ее за счет денег госбюджета. Сейчас ведомство принимает меры, чтобы задержать и арестовать украинских чиновников.

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