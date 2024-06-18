Заводчик охотничьих собак натравил одну из них на косулю ради рекламы и был оштрафован

Житель Омской области натравил собаку на косулю и добил раненое животное топором, его оштрафовали на 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину уличили в жестком обращении с животным после появления в сети видео, на котором он натравливает на косулю свою собаку. Подозреваемый оказался заводчиком собак породы «немецкий дратхаар».

В декабре прошлого года на его придомовой участок забежала косуля, и хозяин решил воспользоваться ситуацией и прорекламировать щенков, появившихся в продаже. С этой целью он натравил на дикое животное их мать и снял все на камеру. Ролик, ставший причиной для возбуждения уголовного дела, он выложил в интернет самостоятельно.

Вину в совершении преступления мужчина признал полностью и получил штраф в размере 30 тыс. рубле.

Ранее автомобилист из Омска украсил капот своей машины головой косули.