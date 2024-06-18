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Скоро в России не останется дешевого вина

Аналитик Дробиз: к осени в России не останется вина дешевле 300 рублей

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Марина Маковецкая/РИА «Новости»

Через два месяца в России невозможно будет найти бутылку вина дешевле 300 рублей, прогнозирует директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. Его цитирует Forbes.

Дальнейший рост цен на вино в РФ неизбежен, уверены эксперты. Подорожание вызвано главным образом двумя факторами: повышением ввозных пошлин на импортные вина с 12,5% до 20% и увеличением акцизов, поясняют они.

Вина постепенно уйдут в нишу привилегированного класса, а часть потребителей перейдет на водку и алкогольные коктейли, считает гендиректор INFOLine Иван Федяков.

До этого президент Х5 Group Екатерина Лобачева указала на резкое сокращение доли иностранного вина стоимостью до 500 рублей в российских магазинах. В первую очередь речь идет о недорогих европейских винах.

Ранее в России предложили отменить НДС на вино.

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